Ferdinando Valencia teme la muerte de su pequeño hijo Dante

Ferdinando Valencia vive momentos con muchos sentimientos encontrados; mientras intenta pasar momentos bellos y alegres con su hijo Tadeo, recuerda que en el hospital su otro hijo Dante se debate entre la vida y la muerte. El actor y la modelo Brenda Kellerman se convirtieron en padres de mellizos a fines del pasado mes de abril. Desde su nacimiento el pequeño ha tenido complicaciones de salud; hace unas semanas fue hospitalizado por segunda ocasión.

Dante, con tan solo casi tres meses de vida, permanece hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a causa de una meningitis bacteriana. En una entrevista con el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, Ferdinando Valencia comentó que su bebé presenta al día de hoy hidrocefalia, problemas respiratorios, neumonía, insuficiencia cardíaca y renal.

Con lágrimas en sus ojos señaló temer la muerte de Dante: “no solo hemos pensado, hemos vivido por meses con esa sensación, cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él".

"En esta ocasión la bacteria había tenido mucho más tiempo para activarse, el niño ya traía principios de una hidrocefalia, no podía respirar por si solo se le tuvo que entubar, empezamos con transfusiones sanguíneas porque tenía una debilidad tremenda, su corazón no tenía suficiencia para latir. Cuando se le entuba se descubre que tiene neumonía, los riñones tenían insuficiencia, después de que oyes tú que todas estas condiciones las tiene tu hijo, sientes que estás en el resumen de tu vida y que no va a ser un resumen bueno".

El actor resaltó que la meningitis ya le provocó a su mellizo un daño irreversible; de acuerdo con unos estudios recientes hay un daño muy considerable en su cabecita.

Es un niño que día y noche va a requerir de medicamentos especiales, observaciones, estímulos, ejercicios.

Hace unos día Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, en compañía de su hijo Tadeo y Sofía (hija del actor), acudieron a la Basílica de Zapopan, en el estado de Jalisco, para pedir por la salud del pequeño. En su cuenta de Instagram el actor compartió una bella fotografía familiar: "pedir y dar gracias", expresó.

En una cuenta de la misma red social donde el actor y la modelo comparten imágenes de sus mellizos Dante y Tadeo, postearon otra fotografía familiar donde se puede ver a Kat Kellerman, hermana de Brenda Kellerman. "Con mi hermanita Sofía, mi tía Kat, mi tata Ferdinando y mi mita Brenda, sólo faltas tú hermanito Dante, te amamos y pronto estaremos juntos, amén", se escribió como si Tadeo hubiese compartido esta publicación.