Ferdinando Valencia y familia, criticados por nadar con delfines

Ferdinando Valencia viajó a Puerto Vallarta, Jalisco en compañía de Brenda Kellerman y su hijo Tadeo, un merecido viaje en familia para sanar un poco el dolor que han vivido ante la muerte de su mellizo Dante. Los actores han mostrado en sus redes sociales que viven su duelo apoyándose uno al otro y disfrutando del amor de su hijo Tadeo.

El actor Ferdinando Valencia compartió una serie de fotografías donde él y su familia nadan con delfines, algo que no ha sido muy bien visto para varios de sus seguidores. "Disfrutando nuestro día, una experiencia única en familia y amigos".

"Tu disfrutas pero los delfines sufren, es un abuso animal, delfinarios es sinónimo de sufrimiento", "si a la gente le gustan los Delfines debería estar en contra de nadar con ellos", "que terrible que difundan el nado con delfines, es maltrato animal, mucha ignorancia", fueron algunos de los comentarios.

Pero estas no fueron las únicas críticas para Ferdinando y Brenda Kellerman; algunos de sus followers mencionaron que Dante tiene muy poco de haber fallecido como para que hayan realizado este viaje. "No se, pero ustedes si se recuperan rápido de la pérdida de un hijo, yo se que no es hundirse en la tristeza, pero a los dos los veo como si nada, yo perdí al mío hace 11 años y no hay un día que no me robe una lágrima y ustedes al mes y algo, bien felices", escribió un usuario de Instagram en el post del actor.

"La gente siempre poniendole peros a todo, si van a venir hacer comentarios negativos e hirientes no los sigan y ya, cada quien vive su duelo a su manera", mencionó otro usuario en defensa de los actores.

La también modelo Brenda kellerman también compartió una fotografía de su viaje a Puerto Vallarta, donde muestra lo mucho que ha crecido Tadeo. "Disfrutando con mi enano bello".

Hace unos días Ferdinando Valencia publicó en su canal de YouTube "Famigovios", un video donde comparte con todos sus seguidores alegres momentos junto a su amada Brenda Kellerman, su hijo Tadeo, su hija Sofía, sus padres y varios familiares de la madre de sus hijos. Luego de la triste despedida de Dante los actores muestran que sus vidas deben continuar, manteniendo el recuerdo de su bebé en sus corazones.