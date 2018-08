Enrique Iglesias hace vibrar la Feria Nacional Durango

Durango.- En punto de las 21:30 horas el escenario de la Feria Nacional Durango 2018 se iluminó para recibir a Enrique Iglesias, que llegó con gran energía para prender a más de 30 mil almas que se dieron cita en el último día de esta gran fiesta.

Exitosos temas que ha cantando a lo largo de su carrera interpretó para su eufórico público que sin dudarlo se puso a bailar mientras coreaban los éxitos junto a él por más de una hora y media.

En el calor del show se bajó del escenario para interactuar con sus admiradores que la mayoría eran mujeres, para complacerlos aún más invitó a uno de los asistentes a subir al escenario para que le ayudará a interpretar, "El perdedor".

Uno de los momentos más memorables de la velada fue cuando le cantó a una chica del público y ella emocionada de dio un apasionado beso, que encendió al público.

Los temas que no pudieron faltar durante la velada fueron Loco, No me digas que no y Héroe. Feliz agradeció a su público por el cálido recibimiento en esta gran fiesta.