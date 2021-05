Ferka, quien espera un hijo de Christian Estrada, dice que se comerá su placenta tras dar a luz

México. La cantante Ferka, quien espera un hijo de Christian Estrada, el exnovio de la youtuber Frida Sofía, dice que se comerá su placenta tras dar a luz.

Ferka tiene seis meses de embarazo y se encuentra feliz de la vida porque su embarazo marcha a la perfección, de hecho hasta ella y Christian eligieron ya el nombre de su bebé.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Ferka tuvo un encuentro con medios de comunicación en CDMX y compartió que decidió comerse su placenta, como acostumbran a hacer muchas mujeres.

La estoy pasando de pelos, este trimestre me está yendo muy bien, ya no vomito, ya no me duermo en ningún lado hasta siento como si no estuviera embarazada”, dijo Ferka.