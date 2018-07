Fernanda Castillo revela estragos al subir de peso para un papel

Como toda una profesional, la actriz Fernanda Castillo asumió el reto de subir 12 kilos para interpretar a un personaje en una película que rodó recientemente en Chile. Así mismo confesó las consecuencias que tuvo al subir varios kilos para su personaje.

New ways ⭐️�� New Colors Una publicación compartida de @ fernandacga el 14 Jul, 2018 a las 8:51 PDT

En entrevista para MezcalTV, Fernanda Castillo comentó:

Tuve que subir muy rápido, me sentía muy cansada, me empezaron a doler las rodillas del sobrepeso.

"No estaba acostumbrada a muchos alimentos, entonces no me sentía muy bien y ahora me toca además bajarlos, que ya voy como a la mitad más o menos del proceso, pero me siento muy orgullosa de haberme puesto el reto”, resaltó Fernanda Castillo.

Su novio Erik Hayser la apoyo incondicionalmente en todo este difícil proceso.

"Erik me decía que me veía muy hermosa con todos los kilos encima, si te digo que tengo un ángel, ¡qué le hago!, es un hombre maravilloso. Siempre me hizo sentir segura, siempre me hizo sentir que me admiraba por lo que estaba haciendo para un personaje”.