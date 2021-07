Fernanda Castillo comparte foto amamantando a su bebé y busca normalizar la acción

México.- Han pasado siete meses desde el nacimiento del hijo de la actriz mexicana Fernanda Castillo, el pequeño Liam, y al ser su primer bebé, fue una nueva y fructífera experiencia en su vida, por lo que hoy habla sobre uno de los temas más complicados tras dar a luz.

En su perfil de Instagram, la estrella de títulos como El Señor de los Cielos, compartió algunas fotografías amamantando a su hijo, un momento muy íntimo para ambos, y aseguró que por años llegó a pensar que amamantar sería algo fácil, pero no es así.

Incluso, Fernanda asegura que le daba más miedo la lactancia que el parto, sin embargo, la suya fue perfecta hasta que tuvo una complicación médica por la que pasó varios días internada y al regresar a casa para recuperarse, su producción de leche casi había desaparecido, fue donde enfrentó un momento mucho más difícil.

Leer más: "No man.... ¿Qué le pasó?¡Se volvió hombre!: Fans enfurecen con el cambio físico de Vanessa Guzmán

Por ser muy terca, asegura Fernanda Castillo, se empeñó en seguir alimentando a su hijo con leche materna, así que siguió buscando la manera de hacerlo, durando horas con una botella para poder darle a su hijo, sufriendo obstrucciones de pecho y dolores de espalda, hasta ansiedad por no poder alimentar bien a su bebé.

Hoy, disfruta de lograrle y darle lo mejor de sí misma a su hijo, pero con ayuda de una especialista, a quien agradece por el apoyo y la guía profesional para lograrlo. "Comparto esto porque me hace sentir orgullosa pero también porque sé hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes que es lo mejor", externó.

Con esto, la actriz Fernanda Castillo busca que se normalice la acción de amamantar a los pequeños, pues ha sido un tabú entre la sociedad y no está bien visto entre algunas personas, pero entiende que es un proceso natural que hay que enfrentar, disfrutar y entender.