Fernanda Castillo confiesa que es Erik Hayser es quien ha sufrido los malestares de su embarazo

Ciudad de México.- En el pasado mes de agosto, Fernanda Castillo dio a conocer en sus redes sociales que está esperando la llegada de su primer hijo con el actor mexicano Erik Hayser, esta noticia alegró a sus seguidores los cuales no dudaron en enviarles sus mejores deseos.

En aquel entonces Fernanda Castillo, publicó dos fotos la primera sosteniendo una ecografía del bebé y en la imágen se ve que el actor abraza a la futura mamá y pone sus manos en su vientre.

Cabe destacar que la feliz pareja y futuros padres, se comprometieron en mayo, luego de seis años de noviazgo el actor le dio el anillo de compromiso a la actriz quen ha participado en grandes proyectos como "El Señor de los Cielos".

Fernanda Castillo por medio de sus redes sociales ha mostrado como va el desarrollo su bebé, sin embargo, a pesar de que ella no ha sufrido muchos malestares, quien si los ha padecido es su prometido Erik Hayser.

En una entrevista en el programa de radio Todo la atención, la guapa actriz reveló que es Erik, quien más antojos ha tenido en esta etapa e incluso ha padecido los típicos malestares que comúnmente afectan a las mujeres embarazadas.

Al principio sí (sintió los malestares). Un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos que los que me han dado a mí, él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto así a partir de este proceso, reveló la actriz