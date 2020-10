Fernanda Castillo presume muy feliz su embarazo a lado de Erik Hayser

Fernanda Castillo de 38 años de edad sigue con una felicidad inmensa que ni ella misma se la cree y es que una vez más decidió hacerse una sección fotográfica sobre su embarazo a lado de su pareja Erik Hayser, dejando en claro que está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida.

Resulta que Fernanda Castillo originaria de Hermosillo, Sonora le está dando importancia a cada uno de sus meses de gestación para tomarse una foto sobre la evolución de su embarazo, además ha jugado con los looks de la maternidad algo que le fascina, pues es bien sabido que la famosa es amante de la moda.

En la foto se puede ver a Fernanda Castillo con un vestido de tirantes color avellana muy sencillo e indicado para una mujer embarazada, además su maquillaje también hizo que se viera guapísima en dicha sección, mientras que Erik Hayser posó con una playera en color negro dejando en claro que quisieron hacer del mágico momento algo muy sencillo.

Mientras tanto sus fans y colegas del espectáculo no dudaron en comentar la foto que alcanzó más de 304 mil likes, en las que le hacen saber a Fernanda Castillo lo bien que se embarazada, pues a simple viste se ve que está gozando la maternidad a tope.

"Los amo mucho que felicidad me da verlos tan plenos y llenos de bendiciones solo se merecen la cosas más bonitas de la vida", "Bellezas de seres humanos!! Serán unos padres maravillosos!!", "Sueño cumplido, no sabes la felicidad que me da verlo, amiga", "Los amo son una belleza de familia", "Qué hermosura, es preciso ver la bendición de Dios en la vida de los demás más que en la de uno mismo", le escriben a Fernanda Castillo en Instagram.

Una persona que está mucho más feliz por el embarazo de Fernanda Castillo y se lo demuestra aunque nadie le pregunte por el es Angelique Boyer, pues la actriz tiene una gran historia de amistad con Fernanda Castillo a quien casi ve como una hermana, por lo que cada que puede le manda las mejores de las vibras.

Me emociona como cuando vi a mi hermano convertirse en papá ver a Fernanda con esa emoción y su brillo en sus ojos de que lleva vida dentro de ella, hijoles wow, wow que bella etapa está viviendo, me siento muy muy feliz por ella y lamento no poder estar tan cerca, dijo Angelique Boyer para el programa Hoy.

Recordemos que la pandemia ha hecho que Fernanda Castillo se cuide mucho más, por lo que varias famosas no han tenido la oportunidad de estar cerca de ella y contemplar su embarazo, pero siempre están al pendiente de ella en las redes sociales, donde le dicen que se ve muy bonita embarazada, además le piden que no deje de gozar su embarazo, pues es una felicidad que aunque no lo parezca es muy rápida.

Regresando con la felicidad de Fernanda Castillo hace poco se fue al bosque junto a un grupo de amigas, esto con la finalidad de recargar energías y mantenerse mucho más positiva, pues como se dijo anteriormente la pandemia de coronavirus ha hecho que Fernanda Castillo se limite a varias actividades, una de ellos ha sido no poder visitar los centros comerciales o lugares a los que concurría antes con frecuencia, pues no quiere perjudicar para nada su embarazo.