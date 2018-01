Fernanda Castillo se deja humillar en nueva película

Ahora que su nuevo proyecto cinematográfico orilló a Fernanda Castillo a experimentar en carne propia cómo era ser "Una mujer sin filtro", la actriz dijo que este trabajo la llevó a plantearse un nuevo reto, así como a cuestionar el respeto que vive actualmente como actriz y como persona.

"Fue un reto como actriz, fue de: suéltate, haz el ridículo, permítete verte chistosa, caerte y hacer todos eso gestos de otra persona y cuestionarte también. Esta mujer propone todas estas cosas y que no son la verdad absoluta", expresó en conferencia de prensa en compañía de Flavio Medina y Carmen Aub, con quien comparte créditos en la cinta.

Castillo también habló sobre cómo ha sido vivir sin filtros frente a las cámaras al ser una figura pública.

"Ve a Eduardo Yáñez, ese es el momento sin filtro por excelencia, con todo respeto para Eduardo, todos nos hemos sentido así. En esta sociedad hay filtros necesarios para no andarnos matando entre todos y hay cosas en que hay que tener prudencia porque si no, te metes en un problema más grande".

La actriz, quien participara hasta el año pasado en la serie "El Señor de los Cielos", expresó que "Una mujer sin filtro", la cual estrenará la próxima semana, le presentó un trabajo adicional con el fin de dejar atrás a su personaje en la citada narcoserie.

"Durante muchos años yo era una mujer que no sentía que se me valoraba en esta carrera y todo el tiempo iba con la cabeza abajo, entonces la entendí desde que leí el libreto.

Yo creo que también he sido una mujer con mucho filtro y me lo he quitado con los años y eso me ayudó a entenderlo y a no tener la sombra de Mónica Robles o de cualquiera de los otros papeles", indicó.

