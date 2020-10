Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, relata suceso paranormal cuando vivía en la residencia de Los Pinos

Fernanda Castro formó parte de la controvertida Familia Presidencial de México, durante el sexenio de su ex padrastro Enrique Peña Nieto. La joven hija del productor de televisión "El Güero" Castro y de la ex Primera Dama Angélica Rivera, llevó a cabo recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. En esta dinámica contó algo escalofriante que vivió en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Uno de sus seguidores en Instagram le pidió: "cuéntanos de alguna experiencia paranormal en Los Pinos". La hija de Angélica Rivera contó que en la Residencia Oficial de Los Pinos (hogar donde vivieron muchos presidentes de México), su cuarto estaba al lado de la habitación de su hermana Regina Castro. "Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá y cuando entré no había nadie en el cuarto", expresó Fernanda Castro.

Entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie en el baño. El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible, cuando entré al baño ya no se escuchaban los llantos.

Fernanda Castro estudia música en la Universidad de Berklee en Boston, Massachusetts. Foto: Instagram @fernandacastromusica

Fernanda Castro aseguró haber vivido un momento bastante escalofriante al escuchar este llanto. La hija de Angélica Rivera siguió respondiendo a las preguntas de sus seguidores, entre estas, preguntas relacionadas a su día a día. Anteriormente en estaa misma dinámica, una persona le preguntó: "¿qué fue lo más difícil de ser 6 años la hijastra del presidente? (no es crítica)". Fernando dio a conocer en aquella ocasión que todo lo que vivió durante esos seis años, los manifestaría a través de canciones. "Personalmente fueron muchas cosas que espero un día, escuchen en canciones".

La hija mayor de Angélica Rivera habló sobre el bullying que ha sufrido

Por otra parte, a través de su canal de YouTube Sofía Castro, primogénita de Angélica Rivera, habló del bullying que vivió durante su adolescencia: "yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso, me acuerdo que un día estaba en la escuela, vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso".

Unos años después Sofía Castro, volvió a sufrir bullying tras su decisión de volverse actriz y el compromiso de su mamá Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto: "quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia".

Sofía Castro lamenta haberle dado el poder a esos comentarios para que influyeran en su autoestima. "Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas y de repente hoy pregúntenme si esas amigas que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quienes son mis cuatro amigas de la escuela, quienes estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron".

Las tres hijas de Angélica Rivera y "El Güero" Castro. Foto: Instagram @fernandacastromusica

Angélica Rivera fue la Primera Dama de México entre el 2012 y 2018, ese momento en la vida de su mamá que Sofía Castro define como una "etapa diferente con una responsabilidad diferente", fue sin duda el periodo más complejo para ella, pues asegura que recibió infinidad de ataques por su físico, por su persona y por ser hija de quien era, "me dijeron cosas muy feas, me insultaban, eso me empezó a generar muchísima inseguridad".