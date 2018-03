Fernanda López ya comenzó el mejor reto de su vida

Ciudad de México.- Fuego, aire, tierra y agua, son los cuatro elementos que se utilizan en el nuevo reality de Televisa que inició este lunes por Canal 5. Al iniciar la competencia eran ocho equipos y poco a poco se irán eliminando. El programa está grabado en las paradisíacas playas de Quintana Roo.

Comediantes, actores, conductores, modelos, luchadores, deportistas, renovados y fitness son los equipos que conforman 'Reto 4 Elementos'. En este último grupo hay una integrante que antes de irse a la competencia contó su sentir de participar en este programa.

Fernanda López, una actriz que en los últimos tiempos se ha dedicado al fitness y gracias a su preparación es parte de uno de los equipos más fuertes de la competencia.

"Feliz y afortunada de que me hayan tomado en cuenta, que vean en mi a una persona fuerte, determinada, aguerrida que evidentemente soy mucho más de lo que la gente piensa, soy muy intensa disciplinada. La verdad que todos estos retos que nos pone la vida son aprendizaje, desde que empecé a prepararme para este programa, me di cuenta que todo me ha ayudado, todo lo aprendido lo puedo aplicar en este reto, más que nada el proceso mental", comparte.

Fernanda ha participado en algunas telenovelas de Televisa. Foto: Cortesía

UNA MUJER AGUERRIDA

Aunque la pueden encasillar como una mujer débil por ser actriz, Fernanda es todo lo contrario.

"Me conocen más como una mujer aguerrida más de lo que haya hecho profesionalmente. En mis redes sociales afortunadamente me siguen muchísimo mujeres que buscan aspiraciones o motivación. En mis redes busco que puedan emprender el camino hacía los hábitos saludables, una vida sana, con disciplina, yo siento que muchos de los que me siguen tienen un concepto de mi que soy una mujer muy fuerte, en este programa quizás conozca a esa Fer que va al extremo, esa Fer que ni yo conozco", afirma.

Días antes de tomar el vuelo hacía esta aventura, Fer confesó lo que más va a extrañar durante el tiempo que esté en la competencia.

"Obviamente a la gente que amo, a mi hija que tiene 6 años y que cuando yo esté en la aventura acuartelada, el 6 de abril cumple 7 añitos y eso me da mucho pendiente no poder estar en su cumpleaños. A mi esposo, mi pilar, mi vida, mi media naranja y a mis amigas que son de las buenas, a ellas sí las voy a extrañar", concluye.

DATO

En el programa participan además de Fer actores como Ferdinando Valencia, Jessica Coch, Salvador Zerboni, Gloria Aura, Pedro Prieto, entre otros. El reality es conducido por Montserrat Oliver y se puede ver de lunes a jueves por Canal 5 en punto de las 20:00 (hora centro).