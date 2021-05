Fernanda Moreno de Acapulco Shore 8 con vestidito presume todos sus atributos

Fernanda Moreno vuelve a enamorar a sus fans de una manera muy seductora pues la integrante de Acapulco Shore 8 lo hizo con un vestido negro.

Resulta que la guapa modelo llegó al estreno de Acapulco Shore 8 con un vestido en color negro con el cual se le miraba tremendo cuerpazo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue un vestido en color negro con el que se le miraba tremendo cuerpazo, además de un cabello color rosa, pues hasta cambio de look.

Leer más: Así lucía Eugenio Derbez cuando era empleado de Chabelo

Y es que Fernanda Moreno sabe que para llamar la atención de las redes sociales tiene que verse totalmente novedosa.

Por si fuera poco los tatuajes que se carga la bella chica también se lucieron con el outfit el cual remarcaba sus bellas curvas.

Otra de las cosas que llamaron la atención de Fernanda Moreno es que su actitud ya no es la de chica tímida que no sabía cómo enfrentarse a los demás shore, pues muchos no la querían.

Leer más: Salma Hayek y Angelina Jolie impactan juntas en el tráiler de Eternals

Cómo muchos sabrán está temporada 8 Fernanda Moreno le demostró a Karime Pindter que para nada le tiene miedo y se lo demostró en la gala del estreno donde ambas se enfrentaron.