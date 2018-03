Fernanda Ostos, decepcionada de leyes de CDMX tras agresión

México. Fernanda Ostos, quien fue víctima de agresión sexual hace unos días en Ciudad de México, dice estar decepcionada de las leyes en la Ciudad de México, pues todo parece indicar que su agresor cumplirá su sentencia en libertad.

En entrevista para Excélsior, Fernanda Ostos indica que su abogado asegura que la pena máxima que podría alcanzar su agresor serían cinco años, sin embargo, con una fianza y otros procesos quedaría en libertad, lo que expondría a otras mujeres.

"No temo por mi integridad, temo por el resto de las mujeres, porque este tipo va a estar libre y se va a sentir con la libertad de seguir agrediendo a otras mujeres, por eso me siento decepcionada, porque personas como él van a seguir haciéndolo si no se toman medidas más severas”, indica Fernanda Ostos.

La actriz reitera que el hecho de que el imputado no se pueda acercar a ella o al lugar de los hechos no cambiará de fondo la situación, pues el hombre trabaja en la colonia Condesa, por lo que será muy fácil volvérselo a encontrar.

Respecto a la atención por parte de las autoridades capitalinas, la actriz refiere que tanto los elementos de la policía como en el Ministerio Público la atendieron de manera cordial, sin embargo, dijo que son las leyes las que minimizan el valor del cuerpo de una mujer en comparación con un celular o cartera.

"Quiero aclarar que en el Ministerio jamás me pidieron que declarara el delito como robo, los policías fueron los que me dijeron que no iba a pasar nada si no había intentado robarme o algo más grave, ellos ya conocen cómo son las leyes”, lamentó la actriz.