Fernanda de María quiere seguir en la música vernácula tras participar en ‘La Academia’

Sinaloa, México. A pesar de que Fernanda de María se posicionó como una de las mejores voces de La Academia y sonaba como una de las fuertes finalistas de la temporada, los votos del quinto juez no fueron suficiente y la joven tuvo que abandonar la competencia en el concierto 13.

“Me fui muy contenta. Vi la reacción del público cuando salí, la gente de maquillaje, de vestuario, mis compañeros llorando por mi, y recibí la calidez y el amor de esas personas que creían en mi. Hasta William (Valdés) llegó molesto, Mau (Nieto) igual dijo ‘no puede ser’. Creo que dejé huella en muchas personas, que lo hice bien, estaba contenta conmigo misma. Fue una experiencia totalmente maravillosa, algo distinto para mi, algo que voy a llevar en mi corazón siempre y sobre todo que el público conoció a la verdadera Fernanda, y se enamoró de lo que soy, sin máscaras, sin tapujos”, dice a DEBATE.

Crecimiento como artista

La primera oportunidad de Fernanda para estar en La Academia fue en 2019, en la temporada pasada, y aunque pasó todos los filtros y fue seleccionada, decidió declinar la oferta por motivos personales, días antes de comenzar.

“Se me brindó esta segunda oportunidad y dije ‘no la voy a desaprovechar, este es mi momento, me siento más preparada, tengo razones grandes para hacerlo’. Uno de esos motivos es mi hija, razón por la cual me impulsó a regresar, a decir ‘yo puedo’, aunque me esté muriendo de miedo’. Los productores confiaron en mi, decidieron que debía estar, y yo encantada de recibirlo y haber estado en la casa de La Academia, tomando clases maravillosas con maestros extraordinarios y aprendiendo y llevándome la mejor experiencia de cada uno de ellos”.

A pesar de su talento en la música regional mexicana, la voz de Fernanda fue puesta a prueba en distintos géneros. Foto: TV Azteca

Aunque desde el inicio mostró su dominio sobre el género regional cantando temas como Paloma negra y Me gustas mucho, la joven tabasqueña logró sorprender en varios retos. “No me imaginé que me pusieran tantas canciones de diferentes géneros y no sabía que podía tener esa versatilidad, de que de una bachata podía pasar a una cumbia o de una balada podía pasar a una ranchera o a un pop. Creo que fue parte del crecimiento de estar en La Academia, de la preparación con mis maestros, y no pensaba que podía hacer eso".

"No sabía que podía cantar y bailar al mismo tiempo y ser tan coordinada en ciertas canciones, aunque a veces me decían que era ‘espantoso’, pero yo sabía que cuando lo hacía bien iba a recibir buenas críticas. Estar en el escenario de La Academia, te llena de fortaleza, de vitalidad, y sobre todo vas agarrando una experiencia increíble. El día a día ahí te da seguridad, te vas quitando miedos, ataduras y va saliendo esa verdadera artista que llevas dentro”.

Sueño en la música

Fernanda de María fue una de las participantes más respetuosas frente al panel de críticos, siempre dando las gracias antes los comentarios. “Cuando me daban críticas malas agarraba lo mejor de eso también y reflexionaba y decía ‘algo hice mal’ para que ellos dijeran eso y tenían toda la razón. Me podría quedar con la parte de la interpretación, porque muchas veces lo hice, pero a veces no. Darle más a la interpretación, igual en la parte del baile, en mis expresiones faciales. Sobre todo lo mejor que me quedo es con las críticas buenas que me hacía el señor Arturo López Gavito, como decirme que me creyera lo grande que era y que podía llegar muy lejos en la canción vernácula, en el regional mexicano, y que creyera en el potencial que tenía, que tuviera esa seguridad estando en el escenario también”.

Fernanda de María asegura que subir al escenario de 'La Academia', le dio seguridad. Foto: TV Azteca

Finalmente, una vez fuera del programa, señala que quiere “hacer música y grabar nuevos temas en el regional mexicano”. “Sí quiero balancearme un poco más en lo que es el género regional, que es lo que a mi me gusta. Ya ahora sé que puedo ser versátil, que puedo cantar lo que sea, de eso estoy muy segura, pero lo mío es el regional, y es en lo que quiero incursionar. No sé que vaya a pasar en este momento, estoy reposando todo lo pasado en La Academia, estoy en un momento en el que quiero un espacio para mi, me lo estoy dando, pero quiero retomar lo más pronto posible”.