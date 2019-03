Fernando Carrillo publica foto con una supuesta erección

Fernando Carrillo publicó recientemente en su perfil de Instagram, una fotografía donde muestra una supuesta erección, ocasionando toda clase de comentarios por parte de sus seguidoras. Cabe señalar que el actor últimamente ha realizado candentes post en dicha red social.

En su post donde muestra una aparente erección, el actor Fernando Carrillo comentó: “feliz fin de semana. ¡Los amo! quiéranse y acéptense y no permitan que nadie le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr".

Así me desperté hoy viernes, feliz y bendecido. ¿Y tú? es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡¡Pawnnnnnnn!! semi despierto”.

Tras publicar su candente fotografía con una supuesta erección, los halagos y piropos no se hiceron esperar para Fernando Carillo: "usted como buen vino, más edad, más calidad", "a esto me refiero cuando dice: 'me gustan mayores, de esos que llaman señores', ya encontré el mío", "Dios fue generoso contigo, tienes una muy buena bendición", son algunos de los comentarios en su post.

Cabe señalar que luego del furor que causó Fernando Carrillo con su imagen, el actor eliminó dicha fotografía.