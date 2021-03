Fernando Carrillo responde a los que lo llaman abuelito por ser papá a los 55

Fernando Carrillo de 55 años de edad es un actor muy polémico, pues nunca se ha dejado de nada, ni de nadie, por lo cual respondió a los mensajes que le mandan en redes sociales, por convertirse en padre nuevamente y es que lo llaman abuelo.

Fue en el programa Hoy, donde Fernando Carrillo, aseguró que no le importa del todo que los haters lo llamen abuelo después de convertirse en padre a lado de María Gabriela a sus 55 años, incluso lo llamaron ridículo.

No me trauma para nada esos comentarios de que voy a hacer abuelo de que bla bla, gente que diga inconforme con sus vidas y que entonces tenga que escribir algo negativo para sacar no sé, te pasa a ti, te pasa a mí, el que no tenga haters no está en nada, dijo Fernando Carrillo.

Fernando Carrillo también dejó en claro que el ataque de las redes sociales ya es muy común para el artista originario de Venezuela, pues sabe que los artistas siempre están expuestos a los ataques.

Entonces yo a mis haters yo casi los necesito, cuando veo nada más puros comentaros lindos me hacen falta el odio de mis haters, el odio entre comillas, dijo Fernando Carrillo para el programa Hoy.

Para quienes no lo saben la pareja de Fernando Carrillo le dobla la edad, ya que ella tiene 25 años de edad, pero señaló en la entrevista que si ella decidiera buscar a alguien más joven el histrión la apoyaría.

Pero también estoy consiente que le dobló la edad a mi esposa, le llevó 25 años y si dentro de 10 años ella decidiera solo ser mi amiga y enamorarse de alguien más joven voy a hacer el primero en apoyarla, dijo el actor.

