Fernando Carrillo, tras ser señalado de bisexual, él responde con la verdad

México. El actor Fernando Carrillo fue "ventaneado" por un supuesto amigo suyo, quien dijo que le encantaba divertirse con hombres y mujeres, además que es bisexual, y en respuesta a lo anterior, es el mismo Fernando quien le contesta ahora.

Raúl Juliá, quien también es actor, hizo público que a Fernando Carrillo supuestamente le gustan los hombres y las mujeres, se dio a conocer en distintos portales de noticas y Fernando, quien es originario de Venezuela y radica actualmente en México, responde al señalamiento de Raúl.

Si yo fuera bisexual lo gritaría al mundo entero y no tendría ningún problema, seguramente mi esposa me lo entendería, me lo aceptaría, no sé, las tendencias sexuales son de cada quien, yo soy lo que soy, amo a mi esposa, vivo un momento feliz esperando a mi hijo."