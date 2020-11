Fernando Colunga, Thalía y los días en que "paralizaban" a México con María la del barrio

México. Thalía y Fernando Colunga son unos de los actores mexicanos con más reconocimiento en el mundo de las telenovelas gracias a su trabajo de manera individual, o en pareja, ya que pudieron trabajar juntos años atrás en María la del barrio, melodrama que "paralizó" a todo México en su transmisión por canal 2 de Televisa.

Fernando Colunga y María la del barrio fueron la pareja protagónica de María la del barrio, entre 1995 y 1996, años en que se transmitió en el horario nocturno dicha historia escrita por Inés Rodena y que fue más que una nueva versión de Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra a finales de los años 70.

María la del barrio atrapó al público desde su primer capítulo y así pasó durante sus ocho meses de transmsión en el horario nocturno. La historia de amor entre María ( Thalía) y Luis Fernando (Fernando Colunga), cautivó a todas las familias mexicanas e hizo de María la del barrio un gran éxito en México.

María la del barrio hizo que tanto Thalía como Fernando Colunga estuvieran en los ojos del mundo, ya que fue una historia que pudo venderse a muchos países e incluso se dobló a varios idiomas. La pareja de actores consiguió fama y fortuna tras su actuación en dicho melodrama que dirigieron la fallecida Beatriz Sheridan y Marta Luna.

Y las carreras tanto de Fernando como de Thalía, antes de aparecer en María la del barrio, ya se encontraban gozanndo de éxito y luego de verse sus trabajos en el citado melodrama llegó más a sus vidas, así como mejores oportunidades para seguir destacando en el mundo del espectáculo.

Respecto a Fernando, este comenzó su carrera como actor de doblaje en los años 80 en escenas de acción de varias telenovelas como Dulce Desafío, y ha compartido en varias entrevistas que en su juventud trabajó como administrativo y de barman también, pero siempre quiso ser actor.

Fue en 1988 cuando trabajó como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce desafío, la cual protagonizó este último con Adela Noriega, y luego comenzó a estudiar actuación en el CEA de Televisa.

En 1990, al terminar sus estudios en el CEA, aparece en programas de televisión como La telaraña, La hora marcada y Todo de todo, y entre las primeras telenovelas que hizo sobresalen Cenizas y diamantes, Madres egoístas y María Mercedes.

Con el paso de los años consigue más y mejores oportunidades de trabajo en la televisión mexicana, así que en 1997 protagoniza la telenovela Esmeralda al lado de Leticia Calderón, luego llegan otras como La Usurpadora, Nunca te olvidaré, Abrázame muy fuerte, Amor real y Mañana es para siempre.

Colunga, originario de Ciudad de México, ya rebasa los cincuenta años de edad y además de llamar la atención entre sus fans por su galanura y por el ser buen actor, también lo hace por el aspecto que tiene su rostro.

Tiene 53 años de edad, y en entrevista con el programa Noche Luz revela lo que hace para verse más joven, y no es precisamente el recurrir a tratamientos faciales o que se haya practicado alguna cirugía.

La verdad es que siempre dicen: '¡se arregló la cara...!'; y no , pasa que toda mi vida he comido sano porque tengo el compromiso con mi gente de verme bien, mi genética me ha ayudado, me han ayudado mis buenos hábitos porque tengo un compromiso de trabajo porque tengo que dar la cara. Eso es lo que he hecho con mi cara."