Fernando Colunga a 25 años de su éxito en Alondra con Ana Colchero

México. Alondra es una telenovela que produjo Carla Estrada para Televisa en los años 90 y en ella actuaron Ana Colchero, Fernando Colunga, Verónica Merchant y el fallecido Gonzalo Vega. Su éxito fue arrollador en México y otros países. Han pasado 25 años de su transmisión y sigue siendo una historia recordada.

Fernando Colunga fue uno de los actores estelares que participaron en la telenovela Alondra, historia original de Yolanda Vargas Dulché que en 1995 se transmitió en el horario nocturno con rotundo éxito. Ana Colchero y Gonzalo Vega y Verónica Merchant y Colunga fueron las dos parejas protagónicas en la historia.

A sus 29 años de edad que en ese entonces tenía Fernando, ya era ubicado como uno de los galanes de moda en México, puesto que antes de esta historia se le había visto en otras como Marimar, Más allá del puente y María Mercedes, aunque al llegar 1996 vendría también a su vida la oportunidad de estelarizar María la del barrio, con Thalía.

Pero refirámonos a Alondra. En 1995 se convirtió quizá en la telenovela más importante de Televia y con su historia atrapaba todas las noches la atención del público mexicano que seguía las historias de amor de las parejas protagónicas. Fernando Colunga intepretaba a Raúl y Verónica Merchant a María Elisa.

Alondra es una telenovela mexicana de época y en la historia se cuenta la vida de una muchacha de buena familia que está por fuera de los estándares de su época, siendo una joven rebelde y liberal; en ella también actuaron Ernesto Laguardia, Juan Manuel Bernal, Olivia Bucio, Eric del Castillo y los fallecidos Beatriz Sheridan y Marga López, entre otros.

Dicha telenovela dio proyección internacional a su cuadro de actores, puesto que pudo venderse a muchos países e incluso doblarse a otros idiomas. A la vida de Fernando Colunga, por ejemplo, llegaría después la oportunidad de protagonizar otros melodramas exitosos como Esmeralda, La Usurpadora y Abrázame muy fuerte, por citar algunos.

Fernando Colunga pudo convertirse en uno de los actores favoritos de México y por consiguiente de los galanes en las telenovelas mexicanas que ha robado corazones de muchas féminas seguramente. Tiene actualmente 53 años de edad, pero aparenta treinta y tantos.

En entrevista con el programa Noche Luz reveló lo que hace para verse más joven, y no es precisamente el recurrir a tratamientos faciales o que se haya practicado alguna cirugía.

La verdad es que siempre dicen: '¡se arregló la cara...!'; y no , pasa que toda mi vida he comido sano porque tengo el compromiso con mi gente de verme bien, mi genética me ha ayudado, me han ayudado mis buenos hábitos porque tengo un compromiso de trabajo porque tengo que dar la cara. Eso es lo que he hecho con mi cara."