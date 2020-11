Fernando Colunga confiesa a cuántas cirugías se ha sometido para lucir más joven

México. El actor mexicano Fernando Colunga, quien participa en la grabación de la serie de televisión alusiva a Jesús Malverde, quien fue un bandido mexicano que nació en Sinaloa, la cual se verá muy pronto por Telemundo, sorprende a sus fans con su aspecto físico y confiesa a cuántas cirugías se ha sometido para lucir más joven.

Fernando Colunga, quien tiene 53 años de edad, en realidad es "come años", ya que no los aparenta y luce de muchos menos, y una pregunta que se hacen sus fans es si se habría sometido ya a alguna cirugía para rejuvenecer y él, en entrevista con el pgorama Noche Luz, dice la verdad al respecto.

¡No me he arreglado la cara! Pasa que siempre he comido sano y mi genética me ha ayudado, mis buenos hábitos alimenticios porque tengo un compromiso de tabajo debo cuidarme y tengo que dar la cara. No hay cirugías. ¡Eso es lo que he hecho con mi cara!."