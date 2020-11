Fernando Colunga confiesa qué se hace en la cara para verse rejuvenecido

México. El actor mexicano Fernando Colunga, quien ha protagonizado telenovelas exitosas como Esmeralda y Abrázame muy fuerte, tiene 53 años de edad y aparenta treinta y tantos. En entrevista con el programa Noche Luz revela lo que hace para verse más joven, y no es precisamente el recurrir a tratamientos faciales o que se haya practicado alguna cirugía.

Fernando Colunga, quien comenzó su carrera como actor de doblaje en los años 80 en escenas de acción de varias telenovelas como Dulce Desafío, ya rebasa los cincuenta años de edad y además de llamar la atención entre sus fans por su galanura y por el ser buen actor, también lo hace por el aspecto que tiene su rostro.

La verdad es que siempre dicen: '¡se arregló la cara...!'; y no , pasa que toda mi vida he comido sano porque tengo el compromiso con mi gente de verme bien, mi genética me ha ayudado, me han ayudado mis buenos hábitos porque tengo un compromiso de trabajo porque tengo que dar la cara. Eso es lo que he hecho con mi cara."