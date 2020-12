Fernando Colunga reveló la razón por la que aún no tiene hijos

Fernando Colunga inició su carrera como actor de telenovelas en el año de 1988 tras el estreno de la exitosa telenovela "Dulce desafío", misma que lo posicionó como uno de los galanes más atractivos de México al realizar la labor de doble del también actor, Eduardo Yáñez. (La escena de alto riesgo de Fernando Colunga en su debut actoral en la telenovela "Dulce desafío").

Posteriormente, colaboró el producciones de gran éxito como "María Mercedes", "Marimar, "Alondra", "María la del Barrio", "Abrázame muy fuerte", "Amor real", "Mañana es para siempre", "Soy tu dueña", "Porque el amor mandan", y su más reciente aparición en "Pasión y poder".

Cabe señalar que también cuenta aportaciones en programas de televisión como "XHDRBZ", "Plaza Sésamo", "La telaraña", entre otros. Asimismo, apareció en la pantalla grande en películas como "Ladrones", "Ladrón que roba a ladrón", "Bésame en la boca", "Esclavos de la pasión" y "la guerra vengadora".

En el mundo del teatro no se podía quedar atrás, deleitándonos en puestas teatrales como "Obscuro total", "Manos quietas", "La Cenicienta", y "Trampa de muerte". También, cuenta con una colaboración especial en un video de la cantante Ana Bárbara, correspondiente a su éxito musical en 2004, "Loca".

En los últimos años, Fernando Colunga, ha pasado por grandes cambios en su vida tanto profesional como personal, y es que es más que evidente su ausencia en la televisora que le dio su primera oportunidad como actor, para incorporarse a la cadena televisiva Telemundo.

A sus 54 años de edad, el actor mexicano permanece soltero y es por eso que en más de una ocasión se ha especulado sobre su orientación sexual, tema del Fernando Colunga nunca ha querido dar declaraciones.

Sin embargo, años atrás, el protagonista de la actual serie "Malverde: El Santo Patrón", ha sigo vinculado sentimentalmente con hermosas mujeres como Thalía, con quien compartió pantalla en la telenovela "María la del barrio" en el año 1995, pues aseguran sus fans que hubo tanta química entre ellos, que fue inevitable que los dos actores traspasaran la ficción.

Pocos años después también se le vinculó con la actriz y cantante Aracely Arámbula, quien es madre de los hijos del cantante Luis Miguel. No obstante este supuesto amorío nunca se confirmó.

El pasado mes de enero, Fernando Colunga realizó una gira para promocionar sus proyectos venideros, donde se le cuestionó el porqué un hombre tan guapo y exitoso no estaba casado aún.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿Quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado, porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, mencionó el actor.