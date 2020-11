Fernando Colunga sorprende con imagen de cómo lucía antes de ser famoso

México. A través de una cuenta de Instagram de las fans de Fernando Colunga circulan varias imágenes de él que corresponden a distintas etapas de su vida profesional y en una de ellas se aprecia cómo era el actor antes de ser famoso. Fernando aparenta tener entre 20 y 22 años de edad y apenas comenzaba su carrera.

El actor Fernando Colunga, originario de Ciudad de México y quien se inició en el mundo del espectáculo en los años 80 desempeñándose como actor de escenas de acción en telenovelas como Dulce desafío, goza actualmente de fama en muchos países y en ellos cuenta también con fans que siempre se ocupan de publicar imágenes que quizá él nunca antes había visto.

Fernando luce en la citada fotografía con su característico pelo lacio largo al parecer tienen entre sus manos un palo de billar. El actor fue captado en plena etapa de su juventud, cuando soñaba seguramente con convertirse en el actor reconocido que actualmente es ya por su trabajo.

Colunga ha compartido en varias entrevistas que en su juventud trabajó como administrativo y de barman también, pero siempre quiso ser actor y fue en 1988 cuando trabajó como doble de Eduardo Yáñez en Dulce desafío, telenovela protagonizada por Adela Noriega y Yáñez; luego comenzó a estudiar actuación en el CEA de Televisa.

En 1990, al terminar sus estudios en el CEA, aparece en programas de televisión como La telaraña, La hora marcada, Plaza Sésamo y Todo de todo, y entre las primeras telenovelas que hizo sobresalen Cenizas y diamantes, Madres egoístas y María Mercedes, esta última al lado de Thalía, con quien después protagonizó María la del barrio.

El actor de 53 años de edad además sorprende porque pese al paso de los años luce de menos edad que la que tiene, y en una entrevista con el programa Noche Luz reveló cómo le ha hecho para lucir de esa manera.

Toda mi vida he comido sano porque tengo el compromiso con mi gente de verme bien, mi genética me ha ayudado, me han ayudado mis buenos hábitos porque tengo un compromiso de trabajo porque tengo que dar la cara. Eso es lo que he hecho con mi cara."