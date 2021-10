¿Fernando Reina Iglesias y Galilea Montijo, vinculados en el caso de lavado de dinero de Inés "N"?

Y sobre el rumor de que dejaría México, contó que saldría del país de manera temporal para grabar el Teletón. "La semana pasada falté porque como cada año, yo voy a la Embajada porque así me lo solicita la empresa, por mi visa de trabajo porque se aproxima el Teletón, me da mucha risa las cosas que se comentan".

"Atendí a tiempo el tema, me preocupé porque llegó un punto en el que no podía ni hablar y el dolor de cabeza y ojos eran espantosos, pero ahora ya medicada y todo bien".

Hace unas semanas envió todo su apoyo moral a Inés "N" y su esposo, pero varios medios de comunicación "sacaron muchas notas que no venían al caso".

Los reporteros insistieron a Galilea Montijo para que diera algunas declaraciones sobre la situación de su comadre Inés "N", sin embargo, la bella tapatía externó no tener nada que decir al respecto.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

