Fernando Reina sale en defensa de Galilea Montijo ante la extorsión

Galilea Montijo dio a conocer la semana pasada que una o unas personas intentaron extorsionarla con unas supuestas fotografías que la conductora de televisión se tomó al desnudo cuando tenía 18 años de edad. A la también actriz le pidieron dieron a cambio de no publicar dichas fotos en alguna revista de circulación nacional.

Una de las personas que ha sido de gran apoyo ante este intento de extorsión, ha sido su esposo Fernando Reina. "Las mujeres no tenemos por qué tener miedo, hay muchos hombres y entre ellos, tengo la fortuna de contar con mi marido que es un hombre que siempre me ha apoyado", recalcó Galilea Montijo en una entrevista para el programa Sal y Pimienta de la cadena Univisión.

Sabe con quién se casó, tener alguien así a tu lado…me lo merezco, o sea yo sí digo, me merezco al marido que tengo porque ha estado conmigo y ha aguantado en las buenas y en las malas.

La conductora del Programa Hoy, contó lo que su esposo Fernando Reina le dice en estas situaciones que le toca vivir. "Como hombre dice: 'es que por más que yo salga a defenderte, sabes, la gente pública nunca va a tener la razón'". Sin embargo, su esposo hizo uso de su cuenta personal de Instagram y le dedicó un hermoso mensaje a su esposa.

Me puso unas palabras tan bonitas, y dijo una cosa tan bonita: 'ni siquiera se le acercan esas fotografías a la belleza de mi mujer desnuda y con ropa, si así mi mujer a los 47 años está, imagínense a los 16, 17, 18 años, pues no es el cuerpo ese de mi mujer’.

El mensaje de Fernando Reina a su esposa Galilea Montijo

Luego de que Galilea publicara en sus redes sociales las fotografías con las que intentaron extorsionarla, el padre de su hijo Mateo le dedicó estas palabras: "un cuerpo desnudo jamás deberá ser motivo de vergüenza, por el contrario la belleza de la anatomía humana es algo que ha inspirado a pintores, músicos y poetas".

Esto a propósito de una persona que con muy pocos escrúpulos y menos valores ha tratado de intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero.

"Fotografías en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artística de mi esposa. Las fotos en mención debieron ser tomadas hace más de dos décadas y considerando que mi esposa a sus 47 años luce más que espectacular, con o sin ropa, el material fotográfico en cuestión no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Martha Galilea Montijo Torres".

Fernando Reina aseguró que "no me sentiría molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda, ni ayer, ni hoy, al contrario sería como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, sería motivo de orgullo para mi, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoré de una mujer exitosa y muy trabajadora que no tiene porque avergonzarse de nada".

Juzgar no me corresponde a mí, a mi lo que me corresponde es estar a un lado de mi esposa sabiendo que es víctima de un acto infame que solo viene a reforzar nuestra unión.

