Fernando Santana comparte foto inédita de Hiromi Hayakawa, a tres años de su lamentable muerte

Marla Hiromi Hayakawa Salas, quien fuera conocida como Hiromi Hayakawa o Hiromi, murió la mañana del 27 de septiembre de 2017, debido a complicaciones en su embarazo. Se esperaba el nacimiento de la bebé de la cantante (quien formara parte de la tercera generación de La Academia), para el 10 de octubre de 2017. Al tener ciertas complicaciones, la también actriz mexicana de ascendencia japonesa, fue ingresada de emergencia a un hospital. Madre e hija fallecieron.

Fernando Santana, viudo de Hiromi Hayakawa, compartió en su feed de Instagram una inédita fotografía de la cantante, la cual fue tomada unas semanas antes de morir. En la foto vemos a Fernando y Hiromi sonriendo ante la cámara, al mismo tiempo que él tiene sus manos sobre la panza de su amada esposa. Esperaban con mucho entusiasmo el nacimiento de su hija Julieta.

Con motivo del tercer aniversario luctuoso de Hiromi Hayakawa, su viudo Fernando Santana compartió este emotivo mensaje a la memoria de su esposa: "se que a donde se fueron iré, sé que donde están estaré".

Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace tres años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estes aquí, aún no concibo mi vida sin ti. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí, te amo, las amo.

Hiromi vive en el corazón y en los recuerdos de quien fuera su esposo. Foto: Instagram @ferfo_santana

Fernando Santana suele compartir en sus redes sociales fotografías de su amada, donde expresa su sentir ante la ausencia física de Hiromi y su hija Julieta. "Siempre estás presente en nuestras vidas, te recordamos y te amamos cada día. Les mando un beso con todo mi amor hasta dónde estén mis amores".

¿Cuál fue la causa de la muerte de Hiromi Hayakawa? Uno de sus familiares contó a los medios de comunicación en el funeral, que debido a los síntomas que tuvo, todo indicaba que se trata del síndrome de HELLP. "Tenía problemas gastrointestinales, tenía náuseas y eso, se sentía mal". Aunque le hicieron un ultrasonido que mostraba a la bebé en perfecto estado, la caantante siguió con el malestar y fue cuando su esposo decidió llevarla directo al hospital.

Hiromi llegó al hospital con la creencia que estaba en labor de parto, pensando que al fin tendría a su hija Julieta en sus brazos. Durante la cirugía la cantante sufrió varios paros cardíacos. La ex participante de La Academia no logró sobrevivir. No pudo tener a su hija en brazos, como tanto lo había soñado. La bebé falleció horas antes en el vientre de su mamá, "se le colapsó el hígado y la niña no recibió oxígeno, nació muertita, se le murió a ella adentro", comentó en aquella ocasión el familiar de la actriz.

¿Qué es el síndrome de HELLP, causa de la muerte de Hiromi Hayakawa? Es una afección poco frecuente del embarazo, pero que pone en riesgo la vida, generalmente se desarrolla antes de la semana 37 del embarazo. Provoca la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre. También causa problemas hepáticos, de sangrado y de presión arterial. Generalmente está relacionado con la preeclampsia y la eclampsia. Es frecuente que aparezca antes del parto, pero también puede presentarse después de este. Las letras de la palabra HELLP en inglés representan: