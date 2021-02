Fernando Santana recibió la visita de Hiromi Hayakawa en sus sueños: "tenía los ojos llorosos"

El cantante Fernando Santana, viudo de Hiromi Hayakawa, reveló haber atravesado por una fuerte etapa de depresión en la cual, llegó a perder las ganas de vivir. Dicha etapa la vivió ante el dolor por la muerte de su esposa y de su hija Julieta. En una entrevista para la revista TVNotas, compartió haber recibido el alma de Hiromi en uno de sus sueños.

Hiromi Hayakawa fue una reconocida cantante y actriz de teatro musical; se dio a conocer al formar parte de la tercera generación de La Academia de TV Azteca. Falleció en un hospital de la Ciudad de México la mañana del 27 de septiembre de 2017, debido a que su hija murió en su vientre un día antes y provocó una hemorragia interna fatal y posteriormente cuatro paros cardíacos. En su momento, uno de sus familiares contó a los medios de comunicación que debido a los síntomas que tuvo, todo indicaba que se trata del síndrome de HELLP.

El viudo de Hiromi Hayakawa señaló que una de las pocas veces en las cuales ha soñado con su esposa, ocurrió en esa etapa complicada donde perdió las ganas de vivir. Asimismo manifestó que más que un sueño, lo sintió como una visita, "se sintió como si ella hubiera estado ahí, conmigo".

Ese sueño fue muy especial para Fernando Santana; Hiromi estaba vestida de blanco, con una larga cabellera negra. "Venía acercándose a mí y mientras más lo hacía, me daba cuenta de que tenía los ojos llorosos".

Cuando estaba junto a mí, me dijo: '¿cómo está eso de que te quieres morir?' y al preguntarme eso, en ese momento desperté y grité: '¡no!'.

Tras despertar Fernando Santana pensó que su amada esposa venía por él: "y si hubiera pasado habría dicho: 'me voy muy contento con ellas'". En septiembre pasado se cumplió el tercer aniversario luctuoso de Hiromi Hayakawa, quien tuvo una relación amorosa con Carlos Rivera; ambos comenzaron con una linda amistad durante su estancia en La Academia, en la tercera generación.

"Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace tres años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estés aquí, aún no concibo mi vida sin ti. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí, te amo, las amo", expresó Fernando Santana en un emotivo post que compartió en sus redes sociales en septiembre pasado.

Hace unos meses publicó una fotografía en su feed de Instagram, en la cual sostiene en brazos a su fallecida hija Julieta. El mensaje que escribió dejó con un nudo en la garganta a sus seguidores.

"Ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa". Contó que había estado pensando mucho en ella: "quiero que sepas que te amo hija hermosa, que vives en mi corazón y así será por siempre". Sus palabras más tiernas y hermosas, fueron al mostrar sus celos paternales.

Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita.