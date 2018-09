Fer del Solar revela que no había afinidad con Galilea Montijo

A tres meses de su salida del Programa Hoy, el conductor Fernando del Solar ha confirmado que su salida de dicho matutino se debió en parte a que no había afinidad con su compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, como mucho se había especulado desde que Fer ingresó al programa bajo la producción de Magda Rodríguez.

En entrevista para el programa La Cuchara, Fernando del Solar comentó:

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son excelentes conductoras, como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa.

"Yo fui el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, explicó Fernando del Solar sobre sus ex compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Contrario a esto, Fernando del Solar destacó la relación que tuvo con Raúl Araiza, a quien sigue frecuentando desde que abandonó el Programa Hoy:

La amistad que hice con "El Negro" Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos, nos vamos a comer.

"'El Negro' sí es un amigo, es un amigo neta y los demás son grandes compañeros de trabajo y de profesiónal", añadió Fer del Solar.