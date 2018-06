Fernando del Solar habla de su repentina salida del programa Hoy

Mucho se ha comentado sobre la salida de Fernando del Solar del programa Hoy. A tan solo tres meses de haberse integrado al matutino de Las Estrellas, el conductor argentino anunció el pasado viernes que se iba del programa. ¿Andrea Legarreta y Galilea Montijo tuvieron que ver con su salida?, es la pregunta del millón.

Grupo Cantón trato de pedirle detalles a Fernando del Solar sobre su salida del programa Hoy, a lo que Fer respondió:

Los quiero mucho, pero no me gustaría decir más por lo caliente de esta situación; lo único que les puedo decir es que tengo otro gran proyecto en manos, pero no puedo dar más detalles sobre esto.