Fernando del Solar abre su corazón sobre su estado de salud

Fernando del Solar fue diagnosticado en 2012 con Linfoma de Hodgkin (un cáncer del tejido linfático). Afortunadamente salió victorioso de su lucha contra esta enfermedad, sin embargo, ahora vive las secuelas de tantas quimioterapias que recibió.

La ex pareja sentimental de Ingrid Coronado, pensó que el cáncer había regresado a su cuerpo, cuando perdió peso en muy poco tiempo. De inmediato fue con su médico y tras unos estudios, se le informó que su hígado está intoxicado con metales pesados y no está absorbiendo bien los nutrientes. Fernando del Solar en un principio dedujo que su perdida de peso era por la dieta cetogénica que estaba llevando.

"Al principio lo negué, te soy honesto, cuando pasaron varios días y vi que algo estaba pasando, no lo voy a negar, me asusté muchísimo, y ese mismo miedo también hizo en mí un efecto y comencé a bajar de peso".

Empiezas a querer correr, a negarlo, a decir que no puede ser, perdí el apetito por miedo, pero también llegó un momento en el que tenía que tomar el toro por los cuernos y hacer las cosas para ver qué estaba pasando.

El conductor de televisión señaló que todos los "miedos y demonios que en aquellos tiempos tenía" lo invadieron. "Era como ¿por qué después de estar bien en todos los aspectos, llega un golpe así?; por eso me tardé dos semanas en hacerme los estudios, porque la verdad no quería que me dijeran 'regresó lo malo', pero bendito Dios no fue eso, ¡estoy limpio!, ¡el resultado fue fantástico!".

La semana pasada Fernando del Solar se despidió del programa Venga la Alegría para someterse a un nuevo tratamiento, además por recomendación del doctor, pues era demasiado el esfuerzo al que estaba sometiendo a su cuerpo durante 5 horas de transmisión del matutino de TV Azteca, además de otras actividades.

"Los doctores me dijeron, 'Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema'. Sin salud no tenemos nada, y eso ya lo viví, gracias a Dios, gracias jefazo. No es nada de lo otro y ya sólo hay que recuperar energía".