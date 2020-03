Fernando del Solar causa sensación al reaparecer en Venga la Alegría

¡Arriba los corazones! Para sorpresa de todo el público del matutino "Venga la Alegría", el querido Fernando del Solar reapareció en la emisión de hoy martes. El conductor de televisión llevó a cabo un enlace desde su casa con sus ex compañeros de trabajo, contándoles que luego de tener fuertes problemas de salud hoy en día se encuentra de lo mejor.

"Ando con una voz un poco afónica porque la neumonía de fin de año se puso complicada, si ven esta pequeña cicatriz es porque me hicieron una traqueostomía para que pudiera respirar mejor, durante un tiempo no pude hablar, tuve daño en las cuerdas, pero ya estoy como nuevo, como una fiera, como pantera", contó Fernando del Solar en su enlace al programa "Venga la Alegría" de Televisión Azteca.

Fer del Solar habló sobre la neumonía que lo llevó a terapia intensiva de un hospital a fines de diciembre pasado. "Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con el 70 por ciento de mis pulmones colapsados por una bacteria, entonces me la pasé todo el fin de año sedado, dormido, me desperté por ahí del 20 de enero aproximadamente mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, estuvo complicada la cosa, pero estoy bien".

Creo que de mis fortaleza es tratar de tomarme los momentos de mayor desgracia con una gran actitud.

"Quiero decirle a alguien que está pasando por un momento difícil que se ría de lo que está viviendo, cuando estuve en los peores momentos, yo trataba de hacer bromas y mantener un buen estado de ánimo, eso fue lo que me ayudó, el sentido del humor y la sonrisa".

Fernando del Solar informó que por el momento no tiene algún proyecto en puerta; mientras tanto permanecera en su casa ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

Así se despidió Fernando del Solar hace unos meses de "Venga la Alegría":

