¿Fernando del Solar contraerá matrimonio con Anna Ferró?

Fernando del Solar inició una nueva relación amorosa en noviembre de 2017 con la bella Anna Ferró y el año pasado comenzaron a vivir bajo el mismo techo. El conductor de televisión hizo un especial énfasis en lo que su novia ha representado para su vida, ya que ha permanecido a su lado en momentos complicados.

"A Anna, la verdad, le debo muchísimo porque ha sido una compañera incansable, en los malos momentos, en los peores, ahí ha estado, me ha tomado de la mano y me ha ayudado, siempre vamos juntos", comentó Fernando del Solar en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Anna Ferró ha sido un gran soporte para Fer cuando su salud se ha complicado.

El ex conductor del programa Venga la Alegría, mencionó que aunque no es una urgencia en estos momentos, si le gustaría contraer matrimonio con Anna.

Sí, sí me gustaría estar con Anna el resto de mis días, el volverme a casar, podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser.