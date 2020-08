México. El actor y conductor Fernando del Solar da la sorpresa con su nuevo aspecto y luce muy saludable. A través de unas imágenes que coloca en su cuenta de Instagram, Del Solar aparece posando muy contento y vuelve a mostrar la sonrisa que a sus fans les encanta. "Domingo de enseñar pierna! ¡Arriba los corazones!”, escribe.

Wooooooow que alegría verlo así muchas bendiciones”, "Quiero decirle que me encanta su sonrisa y su mirada, y que a pesar de todo sigue sonriendo”, le escriben a Fernando algunos de sus miles de seguidores en Instagram, luego de ver su publicación en Instagram y se alegran de ver que luce bastante bien de salud.

Fernando del Solar, quien aún libra una batalla contra el cáncer, confesó en junio pasado que ya firmó una carta de voluntad anticipada para que sea desconectado en caso de que su estado de salud empeore, pero afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud y él es el primero en celebrarlo en sus redes sociales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Foto de Instagram

Puede interesarte: A Eduardo Verástegui lo tachan de hipócrita por respaldar a Donald Trump

En días pasados Fernando platicó con el programa "Ventaneando" y tocó el tema del cáncer que padeció (Linfoma de Hodgkin) y lo difícil que fue para él llevar a cabo su rol como padre de Luciano y Paolo (fruto de su entonces matrimonio con Ingrid Coronado), tras las quimioterapias a las que se sometía como parte de su tratamiento.

"A los ocho o nueve meses de Paolo a mí me diagnostican la enfermedad, Luciano iba a cumplir cuatro, yo regresaba muy afectado y les decía, 'hoy papá no tiene ganas de jugar'.

Después de una quimio uno llega muy afectado, hay fiebre, te zumban los oídos, terminas destruido y ellos iban y me abrazaban y eso para mí era genial, porque sin decirme nada, ellos me estaban dando toda la fuerza", comentó Fernando del Solar.

Fernando del Solar Foto de Instagram

Un hombre de fuerza

En un principio el conductor de televisión puso distancia entre sus hijos y él, pues no quería que lo vieran con su aspecto demacrado. No quería que lo vieran delgado, amarillo, demacrado. No quería que se quedaran ellos con esa imagen suya, confesó.

Les dije que qué preferirían, ver a papá o no verlo así, y ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí, yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar".

Fernando del Solar actualmente vive en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, recuperándose poco a poco de los problemas de salud que lo mantuvieron a fines de año pasado y principios de este, hospitalizado y sedado durante 50 días.

En entrevista con "De Primera Mano", Del Solar comenta que siempre se ha responsabilizado de sus dos hijos que tuvo con Íngrid Coronado, y en esta pandemia del coronavirus COVID-19 ha convivido más días, cosa que le hace muy feliz.

También te puede interesar: Alicia Machado sorprende al declarar que votará por Donald Trump