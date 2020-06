Fernando del Solar habla como nunca del cáncer que padeció y de sus hijos

Fernando del Solar abrió su corazón en una reciente entrevista para el programa Ventaneando, donde habló como pocas veces lo ha hecho, sobre el cáncer que padeció (Linfoma de Hodgkin) y lo difícil que fue para él llevar a cabo su rol como padre de Luciano y Paolo (fruto de su entonces matrimonio con Ingrid Coronado), tras las quimioterapias a las que se sometía como parte de su tratamiento.

A los ocho o nueve meses de Paolo a mí me diagnostican la enfermedad, Luciano iba a cumplir cuatro, yo regresaba muy afectado y les decía, 'hoy papá no tiene ganas de jugar'.

"Después de una quimio uno llega muy afectado, hay fiebre, te zumban los oídos, terminas destruido y ellos iban y me abrazaban y eso para mí era genial, porque sin decirme nada, ellos me estaban dando toda la fuerza", comentó Fernando del Solar.

En un principio el conductor de televisión puso distancia entre sus hijos y él, pues no quería que lo vieran con su aspecto demacrado.

"Cuando yo estaba muy delgado, muy amarillo, muy demacrado, no quería que se quedaran con esa imagen, si fuera el caso y yo no quería que ellos me vieran así, pero recientemente hablé con ellos y les dije que qué preferirían, ver a papá o no verlo así, y ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí, yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar".

¿Cómo les explica Fernando del Solar el tema de la muerte a sus hijos?

Fernando del Solar, ante los problemas de salud que ha tenido en los últimos años, ha hablado con Luciano y Paolo sobre el tema de la muerte. "Se las he contado como un cuento, como yo la viví, porque cuando yo estuve en coma tuve una epifanía, como este encuentro con la divinidad y eso a ellos les encantó, entender a dónde nos vamos, por qué le tenemos mucho miedo a qué es eso de la muerte".

Actualmente vive en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, recuperándose poco a poco de los problemas de salud que lo mantuvieron a fines de año pasado y principios de este, hospitalizado y sedado durante 50 días.

