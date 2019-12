Fernando del Solar internado debido a un cuadro de neumonía

Ciudad de México.- Fernando del Solar presentó un cuadro de neumonía por lo que tuvo que asistir al medico, ya que es una enfermedad que requiere de muchos cuidad, en especial en el caso del conductor.

Sin embargo, algunos medios informaron que el actor se encontraba en terapia intensiva por lo que su mánager Aarón Olvera, desmintió esta noticia, y aclaró que debido a las condiciones que se presentan en estas fechas, en los fríos y las enfermedades, Del Solar debe tener más cuidado, ya que se presentó un pequeño cuadro de neumonía que ya se está tratando.

“Sabemos que este tipo de enfermedades, si no se tratan a tiempo, se pueden complicar. De manera lógica su doctor se encuentra en un hospital, mismo al que acudió Fer, entonces no hay nada más allá, no hay de qué preocuparse, simplemente es un cuadro de neumonía; repito, que se tiene que tratar con medicamentos, en fin, no soy doctor para saber cuál es el procedimiento”, contó Aarón Olvera, el representante del argentino.

Ante esta situación los seguidores de Fernando del Solar, mostraron su preocupación en redes, por lo que su representante decidió hablar sobre la situación en la se encuentra actualmente el actor quien ingresó al hospital apenas hace tres días.

Asimismo, Aarón Olvera pidió a los medios de comunicación que manejen la información de manera responsable para no alertar al publico ni familiares, también dijo, que el conductor está muy tranquilo.

En 2012 el presentador fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y resulta difícil de combatir. En ese entonces, Del Solar sufrió varias recaídas, sin embargo, logró salir adelante, según lo informado por Quien.