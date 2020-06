Fernando del Solar no descarta haber tenido Coronavirus (COVID-19)

A fines de diciembre pasado, Fernando del Solar fue hospitalizado de emergencia ante una neumonía que complicó su estado de salud. El conductor de televisión permaneció 50 días sedado y hoy en día se recupera poco a poco en su hogar en Cuernavaca, Morelos en compañía de su novia Anna Ferró.

Fernando del Solar no descarta la posibilidad de que en realidad lo que tuvo fue Coronavirus; esto lo ha pensado tras informarse más sobre este virus. "Como le dicen ahora, neumonía atípica porque no teníamos bien el tema del Coronavirus, los exámenes ni nada de todo eso. Es probable, no lo puedo asegurar, que esa neumonía atípica haya sido coronavirus a finales del año pasado", comentó en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ellos (los doctores) nunca me lo plantearon así, nunca lo pregunté, pero también podría haber sido, no sabemos ni lo sabremos.

Fernando de Solar manifestó que al no estar recuperado al 100 por ciento, lleva a cabo los cuidados necesarios ante la contingencia sanitaria. "Mi sistema inmunológico está un poco deprimido, un poquito bajo, después de las cosas que he vivido y como bajé mucho de peso, pues sí tengo que tener cubrebocas la mayor parte del tiempo y lavarme bien las manos".

Tener cuidado con el contacto físico hasta con mis hijos, porque están conmigo una semana sí y una semana con la mamá.

"Ellos pueden venir con cualquier bichito, no sólo coronavirus, pueden venir con cualquier cosa, entonces hay que tener cuidados extremos".

¿Cómo les explica Fernando del Solar el tema de la muerte a sus hijos?

El conductor de televisión, ante los problemas de salud que ha tenido en los últimos años, ha hablado con sus hijos Luciano y Paolo sobre el tema de la muerte. "Se las he contado como un cuento, como yo la viví, porque cuando yo estuve en coma tuve una epifanía, como este encuentro con la divinidad y eso a ellos les encantó, entender a dónde nos vamos, por qué le tenemos mucho miedo a qué es eso de la muerte", contó en una entrevista para el programa Ventaneando.

Cuando Fernando del Solar padecía cáncer (Linfoma de Hodgkin), puso distancia entre sus hijos y él, pues no quería que lo vieran con su aspecto demacrado.

"Cuando yo estaba muy delgado, muy amarillo, muy demacrado, no quería que se quedaran con esa imagen, si fuera el caso y yo no quería que ellos me vieran así, pero recientemente hablé con ellos y les dije que qué preferirían, ver a papá o no verlo así, y ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí, yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar".

También te puede interesar:

¿Qué enfermedades ha tenido Fernando del Solar?

Fernando del Solar da a conocer su última voluntad

Fernando del Solar responde a quienes se burlaron de su apariencia física