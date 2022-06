Fernando del Solar podría haber sufrido el síndrome de corazón roto al no soportar la muerte de su padre

La muerte de Fernando del Solar de 49 años de edad ha estado llena de hermetismo en estos momentos pues aunque no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento, algunos fans han estado comentando que la perdida de su padre, el señor Norberto Cacciamani fue algo que le afectó demasiado.

Para quienes no lo saben, a principio de junio, Fernando del Solar dio a conocer la muerte de su padre, quien era su héroe en todos los aspectos, pues siempre lo describió como un hombre fuerte que lo podía todo, pero tras la terrible perdida del señor se ha dicho que el argentino sufrió el síndrome del corazón roto.

Y es que el ex conductor de Venga la Alegría al parecer no soportó dicha perdida, y aunque en los últimos días se le vio haciendo algunas conferencias en algunos estados, muchos aseguran que en su mirada la tristeza lo invadía por completo, pues no era fácil ocultarla a pesar de que siempre tenía una sonrisa para lo que fuera.

"Ya están juntos en paz descansen Fer y su papá", "Se fue alcanzar a su papá Dencansa en paz Fer", "Que increíble que a 2 semanas de que murió su papá hoy él se va en el mismo mes y año", "Tan solo tuviste que esperar unos días para volver a ver a tu papá. Dios bendiga siempre sus almas…", "Hoy ya pueden decir que ya están juntos en el cielo, fuiste un gran conductor que siempre se destacó por su sencillez y carisma", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Fernando del Solar se había alejado de la pantalla chica desde hace tiempo, pues al parecer comenzó a tener problemas de salud, pero lejos de hablar de ello el decidió refugiarse en su familia, en especial con su pareja Anna Ferro, quien estuvo con él hasta el final.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que sus ex compañeros de trabajo como Galilea Montijo, Sergio Sepúlveda y Raúl Araiza lamentaron la muerte del artista, quien para muchos fue un gran tipazo, ya que nunca fue de pleitos en el mundo de la farándula.