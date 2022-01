Fernando del Solar por fin confiesa que en el programa Hoy lo hicieron menos

Fernando del Solar de 48 años de edad está preparando su gran regreso al mundo del espectáculo, tras estar alejado desde unos años, pues en marzo filmará una película, pero lo que llamó la atención en una entrevista que realizó para el programa De Primera Mano fue que según algunos de sus compañeros del programa Hoy sí lo hacían menos.

Y es que de acuerdo con el conductor argentino cuando le tocaba decir algo en el matutino de Televisa sus compañeros lejos de seguirle la corriente con sus comentarios de inmediato le cortaban el argumento algo que era muy incómodo para Fernando del Solar en ese momento.

Se da mucho que en conducción venimos de una nota por ejemplo acaba de haber un accidente en un coche y tú dices wow tremendo como chocaron los coches y volteas a ver para que alguien te responda y no te responden y se siguen con otra cosa dice Fernando del Solar.

Asegura que este tipo de situaciones son normales en el medio de la farándula, pero lejos de quedarse estancado ha sabido sobrellevarlas pues ha crecido en lo laboral, pues no quiere que ese tipo de detalles le pongan un alto a su talento.

Con estas declaraciones el ex de Ingrid Coronado deja en claro que ese fue uno de los motivos por los cuales decidió irse del programa Hoy, pues era una grosería que su talento fuera menospreciado de esa manera, además siempre trató de llevarse bien con todos pues era el nuevo en ese momento.

"Me alegra siempre ver a Fernando tan recuperado,y sé dé lo que habla, Siempre hay envidias, más si llega alguien con más talento", "Si recuerdo ver el programa y que no lo dejaran hablar, o que no le siguieran el hilo a sus comentarios. Era incómodo para él y también para nosotros, porque es un gran conductor", escriben los usuarios.

Cabe mencionar que Fernando del Solar siempre se mantuvo en contacto con sus fans por medio de las redes sociales, pero sobre todo en Tik Tok donde ha creado contenido muy divertido donde hasta su pareja Anna Ferro ha sido parte de sus locuras.