Fernando del Solar recuerda el acoso sexual de parte de un productor de televisión

En estos tiempos en los cuales muchas celebridades han denunciado acoso y/o abuso sexual, el querido y carismático conductor de televisión Fernando del Solar, también contó su historia con respecto a este tema. Recordó que en los inicios de su carrera artística a su llegada a México, un productor le pidió favores sexuales a cambio de darle un papel en una telenovela.

Fernando del Solar, ex esposo de la conductora de televisión y cantante Ingrid Coronado, tuvo una charla con Michelle Rubalcava (ex presentador del show de TV "De primera mano" de Imagen Televisión), donde aseguró haber sufrido acoso sexual. Según el argentino de 47 años de edad, dicho productor le dijo que así eran las cosas en este medio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Claro que me pasó, escuché decir a una de esas personas decir: 'es el sex business' y yo decía: 'no, estás muy equivocado'.

Leer más: ¡Tiembla Peña Nieto! La actriz Angélica Rivera dirá su verdad: "ella lo lloró hasta el último día"

Ante el acoso sexual que vivió el ex conductor de los programas "Venga la alegría" de TV Azteca y "Hoy" de Televisa, siempre estuvieron los valores que sus papás le inculcaron desde muy chico. Fernando del Solar dejó muy en claro que el dar favores sexuales a cambio de trabajo, no va con él. "En mi caso yo no me fui por ese lado".

Asimismo mencionó que respeta la decisión de las personas que acceden a este tipo de favores, con tal de formar parte de "x" o "y" proyecto de televisión, cine y demás. Fernando del Solar manifestó en la entrevista con Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, que muchas personas que están iniciando en el medio del espectáculo, se están enfrentando a esta problemática. "Nada más es decirlo: si hay, este tipo de situaciones existe, pero está en cada uno saber decir que no y poner los límites correspondientes".

Leer más: ¿De qué se trata "Falcon y el soldado del invierno", la nueva serie original de Marvel y Disney+?

Fernando del Solar pidió a todas las personas que lleguen a vivir acoso sexual en cualquier trabajo, no acceder a hacer algo a cambio de una oportunidad laboral, pues considera que "lo haces una vez, y una vez que vendiste tu primera exclusiva, le vendiste tu alma al diablo".