Fernando del Solar responde a quienes se burlaron de su apariencia física

Desde hace un tiempo Fernando del Solar ha tenido fuertes complicaciones con su salud; hace unos meses estuvo en terapia intensiva por un cuadro de neumonía que le desencadenó una pérdida drástica de peso, el desgaste muscular y daños en las cuerdas vocales. Pese a sus problemas de salud el conductor de televisión siempre se mantiene con el mejor de los optimismos.

Hace unos días llevó a cabo un Instagram Live donde su aspecto físico preocupó a muchos de sus fans. El querido Fernando del Solar reapareció en redes sociales bastante delgado, se nota algunas dificultades para respirar y su párpado está ligeramente caído.

Ante esto no pudieron faltar las personas que se burlaron de su apariencia física. En redes sociales circularon memes del conductor de televisión, uno de estos se trata del conocido meme del ataúd. "Ya van llegando por Fernando del Solar", publicó un usuario en Twitter junto el el video de 'los hombres con el ataúd.

Fernando del Solar respondió a dichas burlas de la mejor manera:

Esos muchachos han venido unas cuantas veces a buscarme, siempre que llegan los invito a pasar, bailamos un rato y los convenzo de que hoy no es el día.

"Así vamos quitándole un poco de solemnidad a la cosa", resaltó.

Fernando del Solar invita a reirse ante cualquier circunstancia

Anteriormente en el programa "Venga la Alegría" habló sobre la neumonía que lo llevó a terapia intensiva de un hospital a fines de diciembre pasado. "Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con el 70 por ciento de mis pulmones colapsados por una bacteria, entonces me la pasé todo el fin de año sedado, dormido, me desperté por ahí del 20 de enero aproximadamente mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, estuvo complicada la cosa, pero estoy bien".

Creo que de mis fortaleza es tratar de tomarme los momentos de mayor desgracia con una gran actitud.

"Quiero decirle a alguien que está pasando por un momento difícil que se ría de lo que está viviendo, cuando estuve en los peores momentos, yo trataba de hacer bromas y mantener un buen estado de ánimo, eso fue lo que me ayudó, el sentido del humor y la sonrisa".

