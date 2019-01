Fernando del Solar sí pidió pensión alimenticia a Ingrid Coronado

Luego de haberle puesto fin a su matrimonio de varios años Fernando del Solar e Ingrid Coronado, siguen dando de que hablar ya que cuando el conductor se encontraba enfermo llegó a pedir pensión alimenticia a su ex.

"No ya no se pide más pensión ni nada, porque ya recupere mi salud ya estoy trabajando eso fue en su momento, fue hace mucho tiempo yo estaba muy mal, de hecho yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que por ley corresponde...", dijo para Ventaneando.

Por si fuera poco aseguró que aunque la madre de sus hijos ya no este trabajando, pues decidió salir de Venga la Alegría, para tomarse unas vacaciones, Del Solar manifestó que siempre ha apoyado a sus hijos con los gastos.

Siempre he aportado, nunca he dejado de aportar o sea siempre, digamos que es toda la escuela colegiaturas, inscripciones, doctor, todo eso siempre lo he pagado yo, siempre aunque he estado sin trabajo dos años yo he cubierto, expresó del Solar.

Cabe mencionar que Fernando del Solar, es parte del programa de espectáculos 'Bla Bla Show' al cual se integró hace unos días compartiendo créditos con Mónica Noguera.