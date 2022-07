Fernando del Solar venció al cáncer, pero la muerte de su padre le afectó mucho: Anna Ferro

México. Fernando del Solar pudo vencer el cáncer que padecía, pero en los últimos días su estado de ánimo decayó mucho tras la muerte de su señor padre, situación que lo afectó demasiado, dice su viuda Anna Ferro.

En declaraciones a medios de comunicación en CDMX, Ana comparte que Fernando del Solar no murió de cáncer de pulmón, pues pudo superar 59 quimioterapias y 20 radiaciones, luchó por vivir hasta el final, pero una neumonía terminó con su vida el pasado jueves.

“Su muerte fue por una neumonía, pero luchó hasta el último momento, fue muy repentino. Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar con nosotros todavía, pero el cuerpo le quedó chico, necesitaba algo más grande por eso se fue”.

A Fernando le afectó demasiado la muerte de su papá Norberto Cacciamani, la cual ocurrió el pasado 12 de junio, y eso le provocó mucha tristeza y se le bajaron sus defensa, dice Anna también: "luego le llegó la gripa normal que se convirtió en neumonía tan sólo en un par de días."

Fernando del Solar murió el pasado jueves a los 49 años de edad. Foto de Instagram

“Estoy destrozada, quisiera que él regresara pero sé que no es así. No me quedé con nada, me pude despedir de él, estuve hasta el último instante a su lado y eso me hizo sentir muy bien porque lo acompañé”.

En varios portales de noticias se comparte lo anterior y respecto a los hijos de Fernando, Luciano y Paolo, de 14 y 11 años respectivamente, fruto de la relación que tuvo él con Ingrid Coronado, Anna dice que llegaron a la funeraria muy temprano para despedir a su padre:

"como una forma de cerrar el círculo con él, porque en el momento de su muerte ellos no estuvieron presentes", además Fernando le pidió mucho a Anna que los amara, cuidara y que los siga viendo.

La voluntad de Fernando en caso de que llegara su muerte, él quería que lo cremaran, pero que lo velaran unos días porque creía que así se podía despedirse de todos, mencionó Anna.

“Sus cenizas no se van a Argentina. Sus cenizas me las quedó yo por un momento, porque después llevaremos a Norbet, su papá, y a Fer al mar como ellos dos querían”.

Al final de su plática con los medios, Anna Ferro pidió un aplauso para su esposo Fernando del Solar y repitió la frase que él hizo famosa, “¡Arriba los corazones!”.

Fernando era originario de Argentina y llegó varios años atrás a México para hacer una carrera más completa como actor y conductor y pudo pariticipar en programas de televisión como Venga la Alegría y Sexos en Guerra, en Televisión Azteca, además por su simpatía se ganó el cariño del público mexicano.