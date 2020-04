Fernando del Solar volvió a nacer luego de 50 días sedado

Fernando del Solar habló en una entrevista para TVNotas sobre los problemas de salud que tuvo hace unos meses y que lo mantuvieron en un hospital sedado por 50 días; el conductor de televisión señaló la gran conexión que tiene con Dios. "La verdad es que sí le pregunté '¿una vez más a mí?', pero sé que las cosas pasan por algo; Dios me ha dado lecciones difíciles, pero cuando logro atravesarlas, el aprendizaje es muchísimo. estoy contento y le agradezco lo que me ha dado, me ha hecho más fuerte".

Los médicos que atendieron a Fernando del Solar lo mantuvieron sedado por muchos días para saber que bactería estaba dañndo su salud, "pasé mucho tiempo hospitalizado, me internaron el 21 de diciembre (de 2019) con una neumonía muy fuerte que apenas y me dejaba respirar y me tuvieron sedado en lo que averiguaban qué tipo de bacteria tenía. Gracias a Dios, a principios de febrero me dejaron de sedar para despertar y ahí empezó todo mi proceso de recuperación".

Durante todo ese tiempo sedado bajó mucho de pesos y hoy en día está en la labor de ganar peso y recuperar fuerza en sus músculos, "fue como volver a nacer porque tuve que volver a aprender a hablar, caminar, comer, bañarme, ir al baño, fue muy fuerte cuando desperté".

Anna, mi novia, se ha encargado de ayudarme a armar el rompecabezas de mi vida, de recordarme todas las cosas que se me barrieron.

"Después de haber pasado un fin de año muy rudo y pesado, al fin me siento bien y con mucha actitud", resaltó Fernando del Solar.

También te puede interesar:

Culpan a Ingrid Coronado de la recaída de Fernando del Solar

Ingrid Coronado cuenta el reencuentro de sus hijos con Fer del Solar

El mensaje de Fernando del Solar luego de ser hospitalizado