Ferrari, relojes, alhajas y días de fiesta, la abrumadora vida de Christian Nodal al alcanzar el éxito

Hace cinco años el nombre de Christian Nodal comenzó a resonar con fuerza en la industria musical. Tenía 17 años de edad cuando lanzó su primer sencillo "Adiós amor" con Universal Music, compañía discográfica con la cual tiene una pelea legal por los derechos de autor de varias de sus canciones. Al ser un joven a un paso de la mayoría de edad y al llegar un colosal éxito con aquel tema musical, parte de su vida transcurrió de forma muy acelerada.

El cantante y compositor originario de Caborca, estado de Sonora, México, tuvo una profunda charla para la revista Life & Style, donde habló sobre la abrumadora vida que tuvo luego del éxito de "Adiós amor" y otros temas como "No te contaron mal".

La verdad es que una etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta, salir con gente que no conocía y terminar en lugares extraños.

Christian Nodal, ex novio y prometido de la cantante y actriz de telenovelas Belinda, se compró un Ferrari, relojes y alhajas, pues pensaba que el dinero era "vivir la vida loca, al extremo, rápido, sin pensar las cosas, siento que no perdí el piso, pero sí me obsesioné y llegué a un punto en el que si no traía ropa de marca, no me sentía seguro".

Posteriormente, Nodal comprendió que eso "vale madres", con las cosas materiales "no conectas con la gente, lo haces con el corazón, con la palabra, fue una etapa".

Christian Nodal reconoce haber tenido una vida muy acelerada.

Y precisamente en aquella etapa de su joven vida, "estaba tan abrumado por tantas cosas que estaban ocurriendo tan rápido, que me sentía muy consumido". Explicó que cuando está en un escenario, más allá de cantar, "es transmitir toda mi energía, y también recibo la de los que van a escucharme y cantan conmigo". Pero de igual manera, "te vas vaciando en ese ciclo", resaltando que la soledad es dura cuando llega a la habitación de un hotel, "se viven muchas sensaciones de golpe".

En esta entrevista, el intérprete de otros temas como "Botella tras botella", mencionó haber tenido un desequilibrio al darle prioridad a la vida profesional por encima de la personal.

"Ir creciendo al mismo tiempo como humano y como artista está bien cabrón, es como dejarte llevar de la mano por el enemigo que te puede dar en la madre, porque yo sé que, si me dejo, el ego me consume, y entonces, ¿qué va a quedar de la persona que soy?".

El cantautor, luego de mucho reflexionar sobre el tipo de vida que estaba llevando, comprendió que debía frenar y figurar ante los reflectores por su presencia artística, no por sus relaciones amorosas. "Ya sé que soy Christian Jesús González Nodal y está el otro cabrón que se llama Christian Nodal y este último, está en medio del huracán siempre".