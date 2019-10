Ferrusquilla Jr., revela por qué Angélica Aragón lo despreció como hermano

El compositor mexicano José Ángel Espinoza Saucillo, "Ferrusquilla Jr"., revela por qué Angélica Aragón, su media hermana, lo despreció como familia. Aunque en una ocasión le hizo creer que si quería convivir con él, y le pidió que le llamara cuando quisiera, al hacerlo, ya había cambiado su número telefónico.

José Ángel Espinoza Saucillo, llamado por sus amigos del ambiente artístico "Ferrusquilla Jr", por otros "Ferrusquillita", y Ángel por sus amigos, cuenta en entrevista exclusiva con EL DEBATE cómo fue su relación con su padre don José Ángel Espinoza "Ferrusquilla", compositor sinaloense fallecido en noviembre de 2015.

"Ferrusquilla Jr." relata cómo fue que se enteró de que don José Ángel era su padre y tambien que en su niñez sintió un amor especial por Angélica Aragón, a quien veía en la televisión y de quien desconocía que era su media hermana.

"Ferrusquillita" nació en Ciudad de México el 7 de abril 1973. Su mamá es María Soledad Saucillo Aguilera, quien radica en Ciudad de México y con la que tiene buena relacion, lo confiesa él.

La infancia de Ángel transcurrió de lo más normal. Le gustaba mucho ver televisión. Corría el año 1982 (Ángel tenía 9 años de edad) y se transmitía la telenovela "Chispita", con Lucero y Angélica Aragón, su media hermana. Y pasó algo curioso en su vida.

El hijo de don "Ferrus" conoció a su padre cuando tenía 17 años de edad, justo cuando hacía sus "pininos" como actor en "Papá Soltero", con César Costa, y don José Ángel, su padre, realizaba una actuación especial en la telenovela "Mi pequeña Soledad", con Verónica Castro.

Fuimos a su camerino, mi mamá me presentó con él y desde entonces tratamos de estar en contacto lo más posible. Por cuestiones de trabajo, quizá no lo hicimis tanto. Creo pudimos vernos unas 60 veces, estimo yo."

"Ferrusquillita" relata que como padre e hijo él y el compositor de temas como "La ley del monte" y "Cariño nuevo" tuvieron algunos altibajos, originados, sobre todo, porque siempre estuvo de por medio "la mala vibra" de Angélica Aragón, relata.



El también compositor lamenta que entre él y Angélica nunca pudo existir una buena relación familiar. Su padre siempre hizo lo posible para que se llevara bien con sus hermanas Fredesvindia (fallecida) y Angélica, pero no fue posible nunca.

Don José Ángel, cuenta "Ferrusquillita", se divorció de la mamá de Angélica y Vindia (Sonya Stransky Echeverría) cuando ellas tenían entre ocho y nueve años, aproximadamente.

La mamá de Angélica se volvió a casar y tuvo dos hijos, hombre y mujer, y Angélica sí lleva bien con ellos, menciona, pero con él nunca lo intentó.

La reacción de Angélica no fue la mejor respecto a mi existencia. Mi papá ya estaba divorciado de la mamá de ellas, yo no fui producto de una infidelidad o un engaño. Ella nunca me vio con buenos ojos."