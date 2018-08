¡ATENCIÓN! el Corona Capital anuncia importantes cambios

En las redes oficiales del festival Corona Capital se dio a conocer que las agrupaciones Manic Street Preachers y Yonaka, no serán parte del cartel de este año.

Por causas ajenas al festival Corona Capital, las esperadas bandas originarias de Gales y Brighton han cancelado su participación para este año, abriendo un espacio en el cartel de la próxima edición que se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Los organizadores consiguieron talento internacional para remplazar a Manic Street Preachers y Yonaka, en su lugar estarán presentes los escoceses Jesus And Mary Chain, los alemanes de Digitalism, el estadounidense Ilan Rubin con su banda The New Regime y por úlitmo, los australianos de Atlas Genius.

Te comparto como cambió el cartel oficial para este 2018:

Cabe recordar que los boletos de la fase 1 se acabaron rápidamente. Los precios de los boletos por día están en mil 399 pesos general o 2 mil 399 pesos en Plus. El abono general está en 2 mil 299 y Plus en 3 mil 799.

Los boletos continúan a la venta.