Festival Corona Capital se expande, llega a Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Por primera vez el festival musical Corona Capital se expande y lleva por primera vez a Guadalajara, Jalisco, la empresa Ocesa informó de manera oficial que encabezan el elenco The Killers, Alanis Morissette, Robin Schulz y David Byrne.

En un comunicado de prensa presentó así el cartel oficial de esta primera edición del Corona Capital Guadalajara que se realizará el próximo 7 de abril de 2018.

El Festival Corona Capital se ha consolidado como el encuentro de música internacional más importante del país y desde su nacimiento en 2010, creó un espacio para reunir el talento de bandas emergentes y otras en la cumbre del éxito y leyendas con carreras consagradas, lo que ha dado como resultado su expansión y realizarlo por primera vez fuera de la Ciudad de México.

Luego de ocho ediciones durante las cuales se han logrado congregar a casi un millón de personas, en el comunicado se agregó que llegó el momento de dar el siguiente paso realizando la primera edición de Corona Capital Guadalajara.

Foto:Corona Capital

El Corona Capital ha presentado a bandas como Pixies, The Libertines, Portishead o Florence and The Machine, e impulsando la trayectoria de otras como Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Sam Smith, Capital Cities, entre otros grupos.

Los boletos para formar parte de esta historia estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 11 y 12 de diciembre, y en venta general a partir del 13 de diciembre a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx

Ni homofobia ni guerra, grita Green Day en el Corona Capital

El cierre más esperado del Corona Capital vino de la mano de Green Day. Y lo que Green Day gritó al público mexicano fue algo contundente.

"¡No homofobia, no guerra, no fucking corrupción!" Y "Fuck Donald Trump, esto es México!"

La banda celebró esta con el público mexicano el último show del año con su gira Revolution Radio

Hace días la banda lanzó Greatest Hits: God's Favorite Band", disco con el que recorren su historia musical y esta noche celebraron con el público mexicano el último show del año con su gira Revolution Radio.

Compartieron que este es el último show realizado en nuestro país porque lo mejor se deja al final.

“¿Quieren enloquecer esta noche?, ¡vamos!, gritaron.

Canciones como Boulevard of broken dreams, Holiday y Revolution radio, American idiot y When I come around.

En una parte del concierto hicieron un fuerte llamado a dejar de lado la tecnología.

Foto:Corona capital

"¡No necesitamos tomar fotos, fuck facebook, fuck Twitter, no graben, esto es ahora!".

Tal era la euforia en el lugar que varios fans hicieron hasta lo imposible por subir al escenario, donde ondeó la bandera mexicana en manos de uno de los artistas más emblemáticos a nivel mundial, cuya música y postura política es congruente.

Te puede interesar