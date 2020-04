Festivales de cine unirán fuerzas en "We are one: a global film festival"

Los principales festivales de cine del mundo, incluidos Cannes, Venecia, Toronto y Berlín, participarán en un programa de cine virtual gratuito de 10 días a partir del próximo mes, anunció hoy lunes el festival Tribeca de Nueva York.

YouTube presentará proyecciones para "We are one: a global film festival" a partir del 29 de mayo e incluirá largometrajes, cortometrajes, documentales y mesas redondas. El festival beneficiará a la Organización Mundial de la Salud y alentará a los televidentes a donar a los esfuerzos de ayuda de COVID-19, dijeron los organizadores. Todavía no han anunciado un programa preciso para el evento digital.

A principios de este mes los organizadores de Cannes, el principal festival celebrado cada año en la Riviera francesa, indicaron que sería difícil organizar un evento brillante "en forma original" debido a la pandemia de Coronavirus. Inicialmente planeado para el 12 y 23 de mayo, el festival se pospuso hasta fines de junio, pero el gobierno francés prohibió todos los grandes festivales hasta mediados de julio como muy pronto en un intento por detener el brote.

El mexicano Alejandro González Iñárritu en el Festival de Cine de Cannes 2019. Foto: AFP

El nuevo Coronavirus altamente contagioso y potencialmente fatal ha estancado los eventos culturales en todo el mundo, cerrando teatros y museos y obligando a la cancelación de la programación de primavera, ya que se insta a gran parte de la población del mundo a quedarse en casa.

"A menudo hablamos sobre el papel singularmente poderoso de la película en inspirar y unir a las personas a través de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo", comentó en un comunicado Jane Rosenthal, CEO de Tribeca. "Todo el mundo necesita curación en este momento".

