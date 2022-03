Fey celebra 27 años de carrera luciendo igual de joven y hermosa que en sus inicios

Fey es intérprete de temas como 'Azúcar amargo', 'Media naranja', 'Muévelo', 'Ni tú ni nadie', 'Gatos en el balcón', 'Me enamoro de ti', 'Te pertenezco' y muchos más. Cuenta con seis álbumes de estudio, un disco tributo, uno en vivo y varias recopilaciones, los cuales han sido distribuidos por disqueras como Sony Music, EMI Musica y My rey music.

Con apenas 10 años de edad, Fey subió a un escenario por primera vez y deleitó con el tema 'No me puedes dejar así' junto a Luis Miguel en XE-TU, pero fue hasta años más tarde cuando logró brillar de manera independiente.

Y no sólo fueron los momentos más importantes de su carrera lo que se logró destacar en el video, también lo bien que se ha mantenido a lo largo de los años. A sus 48 años de edad, Fey sigue luciendo tan hermosa y joven como lo hacía en sus inicios, lo que le ha valido bastantes halagos.

Gilberto Coronel Periodista Web

