México. La cantante mexicana Fey celebra sus 25 años de carrera con imágenes sexys que la muestran siempre joven. No cabe duda que Fey se puso mejor con el paso de los años, y es que así lo demuestra en las fotografías que constantemente comparte en Instagram y en las que se ve lo juvenil que luce.

Fey, de 46 años de edad, celebra 25 años de carrera. Fue en 1995 cuando dio a conocer su primer disco Fey, del cual colocó rápidamente en el gusto del público temas como Me enamoro de ti, Bailando bajo la lluvia y Media naranja, y se convirtió también muy pronto en una de las mejores cantantes de pop en México.

Fey, cuyo nombre real es María Fernández Blázquez Gil y es originaria de Ciudad de México, constantemente asombra a sus miles de seguidores en redes sociales con las fotografías que sube de ella y en las que muestra el cuerpazo que tiene. Nadie le cree que se acerca a los 50 años de edad, puesto que luce impactante.

A Fey le encanta su cuerpo y también el colocar en Instagram algunas tomas en las que luce en traje de baño, ropa casual, vestidos elegantes, el caso es que con lo que se ponga siempre luce verdaderamente sexy y juvenil.

Todos los sueños que echas a volar, nacel del corazón... Regresarán. #Fey25años #juntos25años", escribe en una de las tomas en las que aparece en una alberca en bikini.

¡Guapa!", "¿Cómo no amarte", "¡Estás de impacto...!", "Mi corazón no se resiste a tu belleza", "No cabe duda que eres la mujer mas bella de todo el mundo", le escriben a Fey algunos de sus fans, tras mirarla en traje de baño.

Y tras debutar con su primer álbum, Fey lanzó otros discos que resultaro igual de exitosos que el primero, entre ellos Tierna la noche y El color de los sueños. Cuando menos lo imaginó ya se encontraba en la cima del éxito y llevando sus conciertos por la república mexicana, Estados Unidos y otros países.

Luego de trabajar ininterrumpidamente por varios años, Fey hizo una gran pausa en su carrera en la que no se supo nada de ella, pero regresó en 2016 con el lanzamiento de los sencillos Amo y No me acostumbro.

Una gran artista y vendedora de discos

Según información en Wikipedia, Fey ha vendido 20 millones de discos, lo que la convierte en una de las mayores vendedoras en su país, además ha participado como jurado del programa mexicano Bailando por un sueño (2014).

Fey ha sido considerada como la primera Pop Star Latina de los 90's gracias a al estilo pop - dance de su propuesta musical.

En enero de 2017 anuncia su incorporación a la gira 90's Pop tour, en la cual compartió créditos con artistas como JNS, Caló, The Sacados, Erick Rubín, Aleks Syntek, OV7, Litzy, MDO, Irán Castillo, El Círculo, entre otros.

